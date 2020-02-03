طريق صعب.. تعرف على منافس المصري وبيراميدز بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ضمن كل من بيراميدز والمصري البورسعيدي الوصول إلى دور الثمانية من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية بعد الصعود من المجموعة الأولى والتي ضمت الثنائي إينجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو بطل موريتانيا.

بيراميدز ضمن الصدارة والصعود حيث حقق 15 نقطة بالفوز بخمس مباريات مقابل الخسارة في مباراة واحدة كانت أمام بطل نيجيريا.

في المقابل، حصل المصري على البطاقة الثانية بعدما حقق عشر نقاط بالفوز في ثلاث مباريات مقابل التعادل في لقاء والخسارة في مباراتين.

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وسيكون طريق بيراميدز محدد حيث سيقابل أحد فرق التصنيف الثاني من المجموعات الثلاث الأخرى أي أمام النصر الليبي أو زاناكو الزامبي وإنيمبا النيجيري.

في المقابل، سيكون طريق المصري ليس بالسهل عندما يقابل فرق التصنيف الأول أي أمام حوريا كوناكري الغيني أو نهضة بركان وحسنية أغادير المغربيين.

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم الأربعاء المقبل حيث ستجرى أيضًا قرعة دوري أبطال أفريقيا والذي شهد وصول قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لدور الثمانية.

جدير بالذكر أن الزمالك يُعد حامل آخر نسخة من الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بركلات الترجيح عقب نهاية مباراتي الذهاب والإياب بمجموع (1-1).