التعادل الإيجابي يخيم على نتيجة المصري ورينجيرز بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهة المصري البورسعيدي ورينجيرز النيجيري، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم فريق المصري بالهدف الأول في الدقيقة 6 عن طريق محمود وادي، قبل أن يسجل افياني جيورجي التعادل لرينجيرز في الدقيقة 20.

وبتلك النتيجة وصل فريق المصري إلى النقطة 10 بالمركز الثاني خلف بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رفع رينجيرز رصيده إلى 10 نقاط.

وكان فريقا بيراميدز والمصري البورسعيدي قد حسما بطاقتي التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما ودع كل من إف سي نواذيبو ورينجيرز البطولة من دور المجموعات.