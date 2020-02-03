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بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد لقاء أول أعسطس

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة قادمة من أنجولا عبر ترانزيت في أديس أبابا بإثيوبيا وذلك بعد خوض مباراة أول أغسطس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري

أبطال إفريقيا.

كان الزمالك الذي ضمن تأهله للدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا قد تعادل سلبيا مع بطل أنجولا أمس الأول السبت في المباراة

التي أقيمت بينهما على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته في الثانية عصر اليوم الإثنين بعد العودة من أنجولا استعدادا للقاء حرس الحدود المقرر له الأربعاء المقبل باستاد القاهرة في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

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