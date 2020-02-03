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برشلونة يتخطى عقبة ليفانتي بثنائية في الدوري الإسباني

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حقق فوزًا غاليًا على ليفانتي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدرجة الأولى لكرة

القدم.

سجل إنسو فاتي ثنائية برشلونة في الدقيقتين 30، 31 من عمر الشوط الأول بينما سجل روبن روتشينا هدف ليفانتي الوحيد في الدقيقة

الثانية الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة .

بهذه النتيجة يحتل فريق برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن متصدر المسابقة حتى الأن، فيما يحتل ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة

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