برشلونة يتخطى عقبة ليفانتي بثنائية في الدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزًا غاليًا على ليفانتي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة

القدم.

سجل إنسو فاتي ثنائية برشلونة في الدقيقتين 30، 31 من عمر الشوط الأول بينما سجل روبن روتشينا هدف ليفانتي الوحيد في الدقيقة

الثانية الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة .

بهذه النتيجة يحتل فريق برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد متصدر المسابقة حتى الأن، فيما يحتل ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة