الشباب والرياضة بفايد يُنظم دورة تنشيطية برياضتي تنس الطاولة وكرة القدم

نفذ فرع فايد للشباب والرياضة "اليوم " الدورة التنشيطية فى " خماسى كرة القدم - وتنس الطاولة " خلال أجازة نصف العام الدراسى وذلك على ملاعب مركز شباب " فـــايـــد، حيث تم تنفيذ الدورة الرياضية " الكبرى " فى خماسى كرة القدم وتنس الطاولة والتى شارك فيها عدد " 18 " مركز شباب فى اللعبيتين منهم عدد ( 12 ) فريق فى خماسى القدم . عدد ( 12 ) فريق فى خماسى القدم . وهم كالتالي:

- مركز شباب ( سرابوم - فـــايـــد - أبوسلطان - كسفريت - العقادة - فنارة العمدة - غزالة - المخاضة - السعيدية - البحيرات - أبوشلبى ) ..

وقد فاز بكرة القدم فريق مركز شباب " سرابيوم " بعد الفوز على كسفريت ( 4 / 2 ) ثم الفوز على ( 3 / 0 ) ثم الفوز فى النهائى على فـــايـــد بضربات الترجيح ( 3 / 2 ) بعد التعادل فى الوقت الصلى من المباراة ( 2 / 2 )

وتم تصعيد مركز شباب سرابيوم للمحافظة بعد الحصول علي المركز الاول علي قطاع فايد.

و رافق الفريق خلال الدورة " هانى حماد ى" نائب رئيس مجلس الادارة،والمدير الفني للناشئين كريم إبراهيم جودة.

بعد الفوز على كسفريت ( 4 / 2 ) ثم الفوز على ( 3 / 0 ) ثم الفوز فى النهائى على فـــايـــد بضربات الترجيح ( 3 / 2 ) بعد التعادل فى الوقت الصلى من المباراة ( 2 / 2 )وتم تصعيد مركز شباب سرابيوم للمحافظة بعد الحصول علي المركز الاول علي قطاع فايد.و رافق الفريق خلال الدورة " هانى حماد ى" نائب رئيس مجلس الادارة،والمدير الفني للناشئين كريم إبراهيم جودة.

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