رازفان لوسيسكو يعلن قائمة الهلال السعودي المشاركة بدوري أبطال آسيا

أعلن الرومانى رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى عن قائمة الهلال السعودي المشاركة في بطولة دورى أبطال آسيا موسم ٢٠٢٠.

وضمت القائمة أربع اجانب في الفريق هم : جانج هيون سو، أندريه كاريلو، سيباستيان جيوفينكو و بافيتيمبي جوميز.

قائمة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠

حراسة المرمى : عبدالله المعيوف، يزن جاري، محمد الواكد، نواف الغامدي.

خط الدفاع : محمد البريك، على ال بليهي، ياسر الشهراني، عبدالله الحافظ، جانج هيون سو، أمير كردي، محمد آل جحفلي، مدالله العليان.

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خط الوسط : سلمان الفرج، عبدالله عطيف، محمد الشلهوب، ناصر الدوسري، نواف العابد، منصور البيشي، هتان باهبري، محمد كنو، سالم الدوسري، حمد العبدان، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو.

خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز، صالح الشهري، تركي المطري.

وشهدت القائمة غياب المهاجم السوري عمر خربين لاعب الهلال السعودي.

جدير بالذكر أن الهلال السعودي توج بطلًا لدوري أبطال أسيا النسخة الماضية على حساب أوراوا ريد الياباني.