ثنائية فاتي تمنح برشلونة التقدم على ليفانتي بالشوط الأول

أنهى فريق برشلونة الشوط الأول من مواجهة ليفانتي، متقدماً بثنائية دون رد، خلال اللقاء المقام بينهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 22 للدوري الإسباني.
شهدت مجريات الشوط أفضلية واضحة للاعبي الفريق الكتالوني
وتقدم اللاعب الصغير فاتي، بالهدف الأول لبرشلونة عند الدقيقة 30، قبل أن يضاعف اللاعب ذاته النتيجة عند الدقيقة 31، في شوط شهد تألق الأرجنتيني ميسي الذي صنع الهدف الثاني.
وخاض برشلونة بداية اللقاء بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : تير شتيجن.
خط الدفاع : لينجليه، بيكيه، سيميدو، البا.
خط الوسط : راكيتيتش، دي يونج، بوسكيتس، أنسو فاتي.
خط الهجوم : ليونيل ميسي، جريزمان .
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