تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي الكونفدرالية

اختتمت مساء اليوم الأحد منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وشهدت اكتمال عِقد الفرق المتأهلة لربع النهائي.

وحجز فريقي المصري البورسعيدي وبيراميدز باقتي التأهل لربع نهائي الكونفدرالية إلى جانب ثلاثة اندية عربية أخرى هي النصر الليبي وحسنية أغادير ونهضة البركان المغربيين.

وحجز بيراميدز البطاقة الأولى لربع النهائي بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الاولى برصيد 15 نقطة، فيما رافقه مواطنه المصري لنفس الدور بعد أن احتل وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط.

وإليكم جميع الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي الكونفدرالية

المجموعة الأولى

1- بيراميدز برصيد 15 نقطة.

2- المصري برصيد 10 نقاط.

المجموعة الثانية

1- نهضة البركان المغربي.

2- زاناكو الزامبي.

المجموعة الثالثة

1- حوريا الغيني برصيد 14 نقطة.

2- النصر الليبي برصيد 8 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- حسنية غادير المغربي برصيد 11 نقطة.

2- انيمبا النيجيري برصيد 10 نقاط.

ومن المحتمل أن تسفر قرعة ربع النهائي عن اصطدام بيراميدز بأحد فرق أصحاب المركز الثاني وهي زاناكو الزامبي النصر الليبي أو انيمبا النيجيري، فيما سيواجه المصري أحد متصدري المجموعات وهم نهضة البركا المغربي أو حوريا الغيني أو حسنية أغادير.

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

اكتمل عِقد الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد انتهاء الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات من البطولة القارية، وشهدت 6 فرق عربية.

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وشهد ربع نهائي البطولة الإفريقية تواجد الزمالك والأهلي بعد أن حجز كل منهما البطاقة الثانية في مجموعته.

وأنهى الزمالك مرحلة المجموعات محتلًا وصافة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط خلف مازيمبي المتصدر برصيد

14 نقطة، في حين تأهل الأهلي محتلًا

وصافة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.

وبتلك النتائج يبتعد الأهلي والزمالك عن مواجهة بعضهما نظرًا للوائح الاتحاد الإفريقي التي تنص بإجراء قرعة بين أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات الأخرى.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتأهل 8 فرق لربع نهائي البطولة توجت باللقب الإفريقي سابقًا.

وفيما يلي الفرق الثمانية المتأهلة لربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

المجموعة الأولى

1- مازيمبي الكونغولي برصيد 14 نقطة.

2- الزمالك المصري برصيد 9 نقاط.

المجموعة الثانية

1- النجم الساحلي التونسي برصيد 12 نقطة.

2- الأهلي المصري برصيد 11 نقطة.

المجموعة الثالثة

1- صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 14 نقطة.

2- الوداد البيضاوي المغربي برصيد 9 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- الترجي التونسي برصيد 11 نقطة.

2- الرجاء البيضاوي المغربي برصيد 11 نقطة.

ومن المفترض أن يصطدم الأهلي بأحد الفرق المتصدرة للمجموعات وهي إما مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي أو الترجي التونسي، في المقابل من المفترض أن يواجه الزمالك أحد الفرق الثلاثة إما النجم الساحلي التونسي او الترجي أو صن داونز.