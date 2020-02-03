التعادل الإيجابي يحسم مباراة المصري ورينجرز النيجيري بالكونفدرالية

تعادل فريقي المصري البورسعيدي ورينجرز النيجيري إيجابيًا بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة السادسة والاخيرة من مرحلة المجموعاتبالكونفدرالية الافريقية.
بادر محمود وادي بالتسجيل للمصري في الدقيقة السادسة من بداية المباراة، ثم أدرك التعادل رينجرزعن طريق لاعبه جيورجي في الدقيقة 20.
وتأهل المصري لربع نهائي الكونفدرالية بعد ان حجز البطاقة الثانية المؤهلة لربع نهائي الكونفدرالية بعد أن جمع 10 نقاط ليرافق بيراميدز متصدر المجموعة برصيد 15 نقطة.
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