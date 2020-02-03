فرج عامر يحفز لاعبى سموحة قبل مواجهة المقاصة

حرص المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه على حضور التدريب الأخير للفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة المقاصة غدا الإثنين للإطمئنان على الحالة الفنية والمعنوية والشد من أزر اللاعبين لتحقيق الفوز واحتلال ترتيب لائق في الدوري.

وأشاد عامر بأداء الفريق خلال مباراة الاتحاد وأبدى سعادته بالعرض الذى قدموه، مؤكدا أن سموحه يمتلك لاعبين موهوبين، وجهاز فنى متميز وقادر على بناء فريق قوي ومتكامل للإطمئنان على الحالة الفنية والمعنوية والشد من أزر اللاعبين لتحقيق الفوز واحتلال ترتيب لائق في الدوري.وأشاد عامر بأداء الفريق خلال مباراة الاتحاد وأبدى سعادته بالعرض الذى قدموه، مؤكدا أن سموحه يمتلك لاعبين موهوبين، وجهاز فنى متميز وقادر على بناء فريق قوي ومتكامل

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