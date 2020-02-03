أيمن عبدالعزيز مدربًا عامًا للمقاصة

قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام تعيين أيمن عبد العزيز مدربا ضمن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة معاونا للنيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني الجديد للفريق. واصبح الجهاز المعاون لايمانويل يضم جمال عمر وايمن عبد العزيز واحمد حسام بجانب وليد هويدي مدير الكرة وسيد متولي مدير شئون اللاعبين. وكان مسئولو المقاصةقد أجلوا الإعلان عن تعيين أيمن عبد العزيز ضمن الجهاز الفني للمقاصة لحين استئذان المدرب من إدارة نادي الزمالك، حيث كان عبد العزيز يشغل منصب رئيس قطاع الناشئين بالزمالك. أيمن عبد العزيز ضمن الجهاز الفني للمقاصة لحين استئذان المدرب من إدارة نادي الزمالك، حيث كان عبد العزيز يشغل منصب رئيس قطاع الناشئين بالزمالك. ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد للمقاصة بقيادة إيمانويل أمونيكي مهام عمله رسميا بعد مباراة المقاصة أمام سموحة، والتي ستقام في السابعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ 16 للدوري. مساء غد الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ 16 للدوري. وأكد اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة أن أيمن عبد العزيز من المدربين الشباب الأكفاء وأصحاب الفكر الجيد، بما يمتلكه من خبرات مميزة حصدها خلال سنوات احترافه، مضيفا أن عبد العزيز سيكون حلقة وصل هامة بين المدير الفني إيمانويل أمونيكي وباقي أعضاء الجهاز الفني واللاعبين، باعتبارة كان من ابناء المقاصة حيث لعب للفريق 4 سنوات وكان نموذج رائع ومتفاهم مع الادارة.

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