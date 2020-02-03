شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان في دوري كرة الصالات اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستكمل مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري الإمارات لكرة قدم الصالات في السابعة من مساء اليوم بمواجهتي مليحة مع البطائح، والظفرة مع شباب الأهلي.
ويمتلك البطائح 18 نقطة محتلاً المركز الرابع ولمليحة 6 نقاط ولشباب الأهلي 19 نقطة في المركز الثاني في الترتيب العام للدوري.
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