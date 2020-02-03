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مباراتان في دوري كرة الصالات اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستكمل مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري الإمارات لكرة قدم الصالات في السابعة من مساء اليوم بمواجهتي مليحة مع البطائح، والظفرة مع شباب الأهلي.

ويمتلك البطائح 18 نقطة محتلاً المركز الرابع ولمليحة 6 نقاط ولشباب الأهلي 19 نقطة في المركز الثاني في الترتيب العام للدوري.

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