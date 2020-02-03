شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يهزم الجزيرة ويبعده عن المنافسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
نال الوحدة السعادة في ديربي أبوظبي، وفاز أمس على مضيفه الجزيرة 1-صفر، ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بحضور 5383 مشجعاً.
سجل الوحدة هدفه الوحيد عن طريق المدافع لوكاس بيمينتا من ضربة رأسية (35)، مستفيداً من عكسية طحنون الزعابي المثالية.
الفوز صعد بالفريق العنابي إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بينما ظل الجزيرة في المركز الرابع برصيد 27 نقطة وابتعد عن المنافسة على اللقب في الوقت الحالي.
وحقق الوحدة مفارقة تاريخية، بعدما فاز على الجزيرة أمس للمباراة الثالثة توالياً في الدوري، وهذه المرة الأولى في تاريخ الديربي ينجح أحد الفريقين في الفوز في 3 مباريات متوالية.
بحث العنابي عن الوصول إلى شباك الجزيرة في أكثر من مناسبة، مستفيداً من تحركات طحنون الزعابي المزعجة ومن سرعة ومهارة باول مبوكو الذي أظهر خطورة كبيرة بعد مراوغته لدفاع الجزيرة، ليتحقق طموح الفريق الضيف قبل انتهاء الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف رأسي دون مقابل للجزيرة.
بعد العودة من غرف الملابس، دفع كايزر مدرب الجزيرة باللاعب عمر عبد الرحمن، بديلاً عن مسلم فايز، ليعود محمد العطاس إلى قلب الدفاع، ويتحول بالتالي خليفة الحمادي إلى الطرف الأيمن، لكن كان ذلك دون جدوى، ليتلقى الجزيرة خسارة مؤثرة على أرضه.
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