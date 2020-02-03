شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يهزم فيورنتينا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء، ليعيد يوفنتوس حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بفوزه السهل على فيورنتينا 3-0 في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.
وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، عاد لاتسيو إلى سكة الانتصارات التي توقفت عند 11 توالياً بالتعادل مع الجار اللدود روما 1-1، وذلك بفوز كاسح على ضيفه سبال 5 1، سجل منها المتألق إيموبيلي ثنائية.
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