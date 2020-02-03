شكرا لقرائتكم خبر عن فابيو ليما إماراتياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس أنهى نادي الوصل واتحاد كرة القدم كافة الإجراءات الخاصة بمنح مهاجم «الإمبراطور» فابيو ليما الجنسية الإماراتية وقيده كلاعب مواطن. وكان سيباستيان تيجالي (الوحدة) وكايو كانيدو (العين) نالا الجنسية الإماراتية، حيث أصبح بإمكانهما مع فابيو ليما الانضمام إلى صفوف منتخب الإمارات الوطني. كما أصبح بإمكان الوصل التعاقد مع أجنبي رابع، كبديل لليما الذي انتقل إلى خانة اللاعب المواطن في كشوفات اتحاد الكرة.

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