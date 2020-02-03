زايد بن حمد يتوج الفائزين في بطولة الإمارات لجمال الخيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس الأول فعاليات منافسات بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية 2020، التي أقيمت على مدى 5 أيام بميدان قفز الحواجز بنادي أبوظبي للفروسية.

وتوزعت الألقاب الذهبية للبطولات الست على مرابط دبي، وعجمان، والبداير، والهواجر، وغلفا، والفلاح، فيما نال المهر «ك كارم» لخالد العميري لقب كأس الإمارات، وتوجت الفرس «دي وصايف» لمربط دبي بكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

شهد فعاليات الختام الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، بحضور عبد اللطيف جمعة بايف، سفير جمهورية قرغيزستان لدى الدولة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيس رئيس اتحاد الفروسية والدكتور غانم الهاجري الأمين العام للاتحاد، ومحمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، واللواء الدكتور سالم البراق نائب رئيس شركة عذبه للسباقات بالسعودية.وتوجت المهرة «ورد البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي،باللقب الذهبي في بطولة المهرات عمر سنة.ومنحت المهرة «دي غرام» مربط دبي، اللقب الذهبي للمهرات،وحصدت «ع ج اسياد» لمربط عجمان، اللقب الذهبي للأفراس،وتوج «غالي الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، باللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، ونال «دي جيران» لمربط الفلاح، ذهب الأمهار.