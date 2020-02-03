انطلاقة رائعة لمهرجان ولي عهد دبي لسباقات الهجن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفعت عزب الهجن المختلفة لأبناء القبائل بأعداد ضخمة من المتسابقين في انطلاقة مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي للهجن، وشهدت الفترة المسائية لليوم الثاني من فبراير تنافساً مثيراً على صدارة 20 شوطاً نقدياً في سن الحقاقة افتتح بها المهرجان الكبير.

واستطاعت «ظن» أن تحقق الناموس الأول في المهرجان، وذلك بحصولها على صدارة الشوط الرئيسي للحقاقة البكار لتهدي مالكها البخيت جابر مسلم الجنيبي الفرح مسجلة توقيتاً وقدره 5:53:9 دقيقة، وهيمن «حكيم» لعلي سليم العامري على قمة ثاني الأشواط للحقاقة الجعدان وذلك بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 5:56:8 دقيقة، وأنهت «محيره» الشوط الثالث للحقاقة البكار لمصلحة أحمد سلطان السويدي وذلك بعد أن قطعت مسافة السباق البالغة 4 كيلومترات في توقيت 5:53:5 دقيقة، وظهر شعار محمد عتيق المهيري على القمة في الشوط الرابع وذلك بواسطة «عزام» الذي حسم صدارة الحقاقة الجعدان بزمن وقدره 5:51:7 دقيقة.

ويتواصل المهرجان صباح ومساء اليوم عبر سباقات سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل، وستفصح الأشواط الأربعة الأولى من جملة 15 شوطاً في الفترة المسائية عن أصحاب الرموز في سن الصغار والتحدي، وسيكون كأس ولي عهد دبي ومليون ونصف درهم حاضرين خلال الشوط الأول للبكار المفتوح، بينما ستكون البندقية ومليون درهم هي الجائزة الكبرى في الشوط الثاني للحقاقة الجعدان المفتوح، وخصص الشوطان الثالث والرابع لرموز الإنتاج، حيث سيكون كأس ولي عهد دبي للإنتاج ومليون ونصف درهم جائزتي صدارة الشوط الثالث للحقاقة البكار المفتوح (إنتاج)، وبندقية الإنتاج ومليون درهم جائزتا الشوط الرابع للجعدان المفتوح (إنتاج).

وتشهد الفترة الصباحية إقامة 30 شوطاً، منها عشرون جائزة المركز الأول فيها سيارة (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، وتقسم أشواط السيارات إلى 12 شوطاً للهجن من الإنتاج الخاص لأبناء القبائل، بالإضافة إلى ثمانية أشواط مفتوحة، كما ستكون هناك عشرة أشواط مفتوحة نقدية.ووضعت تسعيرة خاصة بالمطايا في سن الحقاقة من هجن أبناء القبائل المشاركة في المهرجان، وأبدى ملاك ومضمرو الهجن العربية الأصيلة سعادتهم الكبيرة بالتسعيرة التي وصفوها بالمجزية وشكروا راعي المهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على اهتمامه منقطع النظير بأهل الهجن.

ووضعت تسعيرة للمشاركين في الشوطين المفتوح والإنتاج على كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار وذلك بواقع مليوني درهم للمركز الأول، ومليون ونصف المليون درهم للمركز الثاني والمركز الثالث، ووضعت مليون درهم ومائتي ألف درهم لأصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر.