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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتصدر فريق الإمارات قائمة الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن دبا الحصن، وحل الحمرية ثالثاً برصيد 19نقطة، ودبا الفجيرة رابعاً وله 17نقطة والبطائح خامساً وله 16نقطة، والعربي في المركز السادس وله 12نقطة، ومصفوت السابع بذات الرصيد، والعروبة الثامن وله 11نقطة، والذيد التاسع وله عشر نقاط، ومسافي العاشر بثلاث نقاط، والتعاون الحادي عشر والأخير وله نقطة وحيدة.

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