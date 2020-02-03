15 لاعبـة فـي انطلاقـة «تأهيلـي القـوس والسـهم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرت اللجنة الفنية للكاراتيه صباح أمس القرعة الخاصة بمواجهات اللعبة على صعيد «الكاتا» و«الكوميتيه» تمهيداً لانطلاقة المنافسات اليوم على بساط صالة نادي الشارقة الرياضية - منطقة الحزانة، وذلك ضمن الجولة الافتتاحية للنسخة الخامسة من الدورة.

حضر الاجتماع الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، وأيوب لشكري رئيس اللجنة الفنية العربية، ومصطفى الفاعوري عضو اللجنة الفنية للبطولة ورئيس لجنة المسابقات في الاتحاد العربي للكاراتيه، ونبيل عاشور رئيس لجنة المتابعة الفنية للدورة، وعدد من ممثلي الأندية المشاركة، حيث تم الكشف عن منافسات «الكاتا» الفردي التي يشارك فيها 6 أندية يمثلهم 8 لاعبات تم توزيعهم على مجموعتين كل واحدة منها تضم أربع لاعبات يتأهل منهم 3 للدور النهائي.

ويشارك ضمن منافسات الكاتا جماعي 5 أندية: البنك الأهلي المصري، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، وفنون آسيا السعودي، ودوجو الصالة الحيوية السعودي، ونادي الفتاة الكويتي.

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وضمن منافسات «الكومتيه» قتال فردي وجماعي تشارك لاعبات من 8 أندية هي: البنك الأهلي المصري، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، وفنون آسيا السعودي، ودوجو الصالة الحيوية السعودي، وبئر توتا الجزائري، وبوم فيتنس البحريني، ونادي الفتاة الكويتي، ونادي النصر من الإمارات، فيما يتنافس على صعيد الفردي خمسة أوزان هي أقل من 50 وأقل من 55 وأقل من 61كغم وأقل من 68كغم، وأكثر من 68 كغم.

وتنطلق صباح اليوم من على ساحة رماية نادي الثقة للمعاقين بالشارقة منافسات الدور التأهيلي للقوس والسهم، بمشاركة 15 لاعبة من خمسة أندية متنافسة من الإمارات التي يمثلها نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي البحرين للرماية ونادي مركز الرياض السعودي ونادي النيل السوداني والشرطة العراقي المرشح بقوة للفوز بالمنافسات لما يضمه من لاعبات مؤهلات لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020 في صفوفه.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور علي جبر نائب رئيس الاتحاد الدولي للقوس والسهم، وعادل رجائي رئيس اللجنة الفنية، الاتفاق على كافة النقاط الفنية والتعريف بطواقم الحكام المشاركين بالبطولة، كما تم الإعلان عن اعتذار فريقي ناديي جبالنا الجزائري، وأبوظبي للكريكت، فيما تقرر خلال الاجتماع التوصية بإدراج منافسات القوس والسهم في المسابقات الدولية لتعكس السعي نحو إدراجها في البرنامج الاولمبي بهدف تأهيل اللاعبات للمشاركة في البطولات الدولية والقارية.