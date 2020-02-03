شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزي إلى النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى تعاقد النصر مع محمد فوزي مدافع الجزيرة حتى 2022، وذلك قبل إقفال باب الانتقالات الشتوية اليوم، ليكسب «العميد» صفقة مميزة، ولاعباً صاحب خبرة بعدما سبق له اللعب لاتحاد كلباء وشباب الأهلي وبني ياس والعين والجزيرة.

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