«مقرر» لحمدان بن راشد يتألق في السباق الثامن بمضمار ميدان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

واصل مضمار ميدان العالمي سباقاته المتميزة حيث انطلق، أمس الأول، السباق الثامن ضمن سباقات الموسم 2019-2020، وهو خارج كرنفال كأس دبي العالمي، وتألف من 6 أشواط شاركت بها 95 خيلاً جميعها من الخيول المهجنة الأصيلة، وبلغ مجموع جوائزه مليوناً و40 ألف درهم برعاية بنك الإمارات دبي الوطني.

وجرت الأشواط الأول والثالث والرابع والخامس على المسار الرملي، فيما جرت بقية الأشواط على الأرضية العشبية، وشهد السباق تفوقاً للمدربيّن ساتيش سيمار وفوزي ناس حيث حقق كل منهما ثنائية، كما تألق الجوكي أدري دي فريز وحقق ثنائية في الشوطين الأول والثاني.

خطف جواد تتش جولد للسباقات «سبيدي موف» الأضواء بكل جدارة عندما افتتح ثنائية مدربه ساتيش سيمار في الشوط الرابع، وواصل الجواد تحسنه في الموسم ليحرز فوزه الثاني في ميدان بقيادة شون كيران في سباق التكافؤ العشبي على مسافة 1200 متر، متفوقاً على «شاجي» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف مصبح المهيري وقيادة أنطونيو فريزو بفارق طول وربع الطول، ليكمل ابن «إفراج» السباق في زمن قدره 1:10:33 دقيقة.

واختتم «دولمن» ثنائية سيمار في الشوط الأخير على مسافة 1800 متر - تكافؤ، بشعار عدنان خان وقيادة ريتشارد مولن على الأرضية العشبية، وكان هذا الفوز الثاني في موسم الجواد البالغ من العمر خمسة أعوام، وجاء في زمن قدره 1:50:68 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع طول عن «كونكلوشن» لجالاكسي ريسينج بإشراف مصبح المهيري وقيادة أنطونيو فريزو.

وافتتح الحفل بثنائية سريعة للمالك والمدرب فوزي ناس في شوطي المبتدئة، وحمل الفوز الأول توقيع «لاسينجا بوليفارد» بشعار فوزي ناس وقيادة ادري ديفريز لمسافة 1400 متر في خامس سباقات الجواد المنحدر من نسل «شنغهاي بوبي»، حيث خرج من البوابة التاسعة بسرعة وواصل تقدمه حتى نهاية السباق ليكسب بفارق طول واحد عن «إنشانتينج مان» لحكيم عبدالله بإشراف ساتيش سيمار وقيادة تاج أوشيه، وفي زمن قدره 1:24:83 دقيقة.

وعاد رفيقه في الإسطبل «المختار ستار» لإسطبل العفو للسباقات بسرعة في الشوط الثاني على مسافة 1600 متر «عشبي»، واندفع بقيادة ديفريز الذي أكمل الثنائية على متن المهر الذي ركض على العشب للمرة الأولى، وفاز بفارق نصف طول عن «فارشا» لمحمد أحمد السبوسي بإشراف إسماعيل محمد وقيادة فابريس فيرون، وفي زمن بلغ 1:38:04 دقيقة.

وتألق «مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط الخامس على مسافة الميل بقيادة دين أونيل وإشراف اروين شاربي، وحقق ابن «إكسشينج ريت» فوزه الأول بالموسم والثاني في الدولة بعد سباق قوي احتدمت فيه المنافسة بينه وبين الوصيف بفارق عنق «ترينشارد» لمحمد خليفة البسطي بإشراف دووج واتسون وقيادة باتريك دوبس الذي طارد الفائز لكنه لم يتمكن من تخطيه، وبلغ زمن السباق 1:37:97 دقيقة.

ونجح المخضرم «جندوجدو» في مضاعفة رصيده الموسمي بشعار حمد راشد غدير في الشوط الثالث على مسافة 2000 متر - تكافؤ، وانتزع الصدارة بقيادة زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير دون أي صعوبة تذكر حيث كان متقدماً طوال السباق، وبلغ الفارق بينه وبين الوصيف «هيرالديك» لفريق البيت متوحد بإشراف ساتيش سيمار وقيادة مولن أربعة أطوال وثلاثة أرباع طول، وأكمل الفائز المسافة في زمن قدره 2:05:84 دقيقة.