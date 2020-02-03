شكرا لقرائتكم خبر عن سحوبات وجوائز لجماهير الحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خصصت إدارة نادي الحمرية جوائز للجماهير وسحوبات في مباراة الإمارات يوم الجمعة المقبل، ويبدو العنابي مهتماً بلقاء الصقور باعتبار ان الفوز فيه يعزز حظوظه في الصعود.
ومن جهة أخرى يستعيد الفريق جهود الظهير الأيمن عثمان الهامور في مباراة الجمعة أمام الصقور بعد أن استوفى عقوبة الإيقاف حيث غاب عن لقاء مصفوت لحصوله على ثلاث بطاقات، فيما تعاقد النادي مع المصري حسين السيد قادماً من الوحدة وتم قيده ضمن فئة مواليد الدولة.
وبالمقابل فسخ الحمرية عقد لاعبه المصري المعار من العين محمد فتحي (تيحه) وينتظر أن ينتقل اللاعب لمصفوت خلال الساعات المقبلة.
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