شكرا لقرائتكم خبر عن 65 ميدالية للإمارات في «دولية الفجيرة للتايكواندو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر واصل أبطال الإمارات مسيرة التفوق في بطولة الفجيرة المفتوحة للتايكواندو التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بإشراف الاتحادين الدولي والإماراتي، بمشاركة 2100 لاعب ولاعبة يمثلون 45 دولة من مختلف قارات العالم.

استطاع لاعبو الإمارات رفع ميدالياتهم إلى 65 ميدالية خلال منافسات اليوم الثالث، ففي فئتي البراعم والناشئين حصدوا 18 ذهبية و13 فضية و34 برونزية.

واستطاع المنتخب الوطني الظفر بميداليتين، إحداهما ذهبية من خلال سلطان السويدي ضمن منافسات الناشئين لوزن تحت 61 كغم والأخرى برونزية عن طريق أحمد الظنحاني في منافسات وزن 47 كغم لفئة الناشئين، فيما حقق لاعبو الفجيرة للفنون القتالية 22 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و11 ميدالية برونزية.

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