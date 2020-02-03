الأهلي يطلب احتساب نتيجة مباراته مع الهلال لمصلحته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع



كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في نادي الأهلي المصري، أن إدارة النادي ستدرس الأوضاع التي حدثت في السودان قبل تقديم ملف وشكوى إلى مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مضيفاً أن ما حدث بعد الدقيقة 74 بعيد عن الأجواء الكروية المعروفة.

وتعادل الأهلي مع الهلال 1-1 في الخرطوم ليتأهل إلى ربع النهائي في وصافة المجموعة الثانية، بينما ذهبت الصدارة للنجم الساحلي التونسي الفائز على بلاتينيوم.

وتقدم الأهلي عن طريق محمد مجدي «أفشه» (48) وعادل للهلال عبد الرزاق عمر (90+5)، واعترضت جماهير الهلال على حكم المباراة بإلقاء الزجاجات الفارغة والمقاعد في الملعب في الدقيقة 74، ونزل مشجعون إلى أرضية الملعب على الرغم من الحواجز الأمنية المكثفة. وتوقفت المباراة 10 دقائق.

وقال عبد الحفيظ إن لائحة الاتحاد الإفريقي تقول إنه إذا أجبر الحكم على إيقاف المباراة بسبب الشغب الجماهيري يتم إلغاء المباراة، مضيفاً: «حدث هذا الأمر من قبل في مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي، وفي مباراة أخرى للنجم والترجي التونسي، وتم إلغاء المباراة».

وأكد أن لائحة الكاف تؤكد أنه في حالة إجبار الحكم على وقف المباراة نتيجة اقتحام جماهير الفريق المضيف للملعب، أو صدور أي سلوك عدواني ضد الفريق الضيف، يتم احتساب الفريق المضيف خاسراً، ويتم استبعاده من البطولة.

وأضاف مدير الكرة الأهلاوي قائلًا: «كنا في أجواء صعبة قبل وأثناء وبعد المباراة». وطالب مدير الكرة الاتحاد الإفريقي بضرورة تطبيق اللوائح بصرامة لعدم تكرار مثل هذه الأمور في الملاعب الإفريقية.

وقامت قوات الأمن في ملعب الهلال السوداني بإخلائه من الجماهير والإبقاء على فريق الأهلي المصري وطاقم الحكام داخل الملعب، إلى حين إخراج جميع الجماهير السودانية.

وأكد حسام عيسى سفير مصر في السودان، أن الأمن السوداني وفر حماية كاملة لبعثة الأهلي.