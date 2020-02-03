13 ميدالية لمنتخب الجودو في البطولة العربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد منتخب الجودو الوطني للجودو 13 ميدالية ملونة في ختام مشاركته في البطولة العربية للمنتخبات والأندية العربية التي اختتمت، أمس الأول، بصالة الشيخ عبدالله الجابر الصباح للجودو بدولة الكويت برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، والتي شهدت مشاركة 10 دول عربية وشملت منافسات الشباب والناشئين والأشبال.

وأضاف منتخب الأمل 8 ميداليات جديدة لرصيده عقب فوزه في اليوم الأول للبطولة على مستوى الأشبال والناشئين برصيد 5 ميداليات ملونة، وكانت أبرزها ذهبية لاعب منتخب الناشئين زايد فيصل النقبي في منافسات وزن تحت 50 كجم للناشئين.

كما شهدت بطولة فئة الناشئين اختيار لاعب المنتخب الواعد زايد فيصل النقبي، كأفضل لاعب في تلك الفئة بفوزه في جميع النزالات التي خاضها ضمن منافسات البطولة التي توجته بذهبية وزن تحت 50 كجم لتلك الفئة، مواصلة لتألقه في مختلف البطولات المحلية والخليجية والآسيوية.

وشهدت منافسات البطولة في يومها الأخير، فوز لاعب منتخب لفئة الشباب راشد الحوسني بفضية وزن تحت 66 كجم، بخسارته في النهائي الذهبي أمام اللاعب التونسي علاء الدين بن شلبي، كما نال الميدالية البرونزية كل من أحمد جاسم في وزن تحت 60 كجم، حارب جمعة في وزن فوق 100 كجم، وعلي حسن الدرمكي في وزن فوق 100 كجم لفئة الشباب ومانع جمعة في وزن تحت 55 كجم لفئة الأشبال.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، النتائج التي تحققت، مؤكداً أن اتحاد المصارعة والجودو يسير في الاتجاه الصحيح وبخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف الذي أعلنه منذ إشهاره، مؤكداً أن إهداء انتصارات الجودو الإماراتي المتوالية للقيادة الرشيدة تمثل تقديراً وعرفاناً للاهتمام الذي يجده هذا القطاع الحيوي في ظل الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة للمواهب الواعدة في كافة المجالات والرؤية الثاقبة التي يعتبرها الاتحاد نبراساً يسير على هديها ويقوم بتنفيذها.