حميد يوسف: كعبنا عالٍ في الكأس وليس الدوري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح حميد يوسف، مشرف الوصل أن التصريح الذي أطلقه بعد قرعة كأس رئيس الدولة، بأن الوصل كعبه عالٍ على العين كان يقصد به مواجهات الكأس وليس في بطولة الدوري، مؤكداً أن الخسارة الثقيلة مؤلمة وصعبة، وأن إجراءات تجنيس ليما شارفت على الانتهاء.

وفي نفس الإطار تحدث لاعب العين بندر الأحبابي أن ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي لا يعنيهم كثيراً وكل تركيزهم يكون في الملعب.

وذكر الوافد العيناوي الجديد إسلام خان أن عقده مع العين لمدة 6 أشهر لن يمثل له أي ضغوط، وأنه رحب بهذا التعاقد من أجل تقديم نفسه مع الزعيم في البطولة الآسيوية.