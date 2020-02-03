«الزعيـم» ينـذر منافسيـه بخماسية في شباك «الإمبراطور»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

وجه العين إنذاراً شديداً للمنافسين بعد اكتساحه للوصل بخماسية نظيفة في أول مباراة له في مرحلة الإياب من دوري الخليج العربي، بعد تأجيل مباراته الأولى أمام اتحاد كلباء بسبب مشاركته الآسيوية، كما أكد «الزعيم» أنه قادم بقوة في عهد مدربه الجديد البرتغالي بيدرو إيمانويل للاقتراب أكثر من المتصدر شباب الأهلي. ويبدو أن بصمة المدرب إيمانويل بدأت تتضح فقد تغير شكل الأداء بجانب التنظيم الدفاعي الجيد، بدليل أن الفريق لم تستقبل شباكه أي أهداف في آخر ثلاث مباريات محلياً وآسيوياً.

في الجانب الآخر، يبدو أن مدرب الوصل ريجيكامب دائماً ما يكون حظه عاثراً عندما تسبق مواجهات العين تصريحات نارية، فتكون النتيجة هزيمة كبيرة، فقد سبق أن صرح عندما كان مدرباً للوحدة أنه لا يهاب العين على ملعبه ولا جماهيره وكانت النتيجة أنه خسر بنصف درزن في مباراة كانت فاصلة على لقب بطولة الدوري وتفصل الطرفين نقطة واحدة، وهو ما تكرر قبل لقاء أمس الأول بالخسارة بخماسية نظيفة بعد أن ردد نفس الكلام. كما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي العيناوية بالتعليق على تصريح حميد يوسف مشرف الفريق الوصلاوي عندما أكد أن الوصل كعبه عال على العين في الكأس. وجاءت النتيجة كارثية على الوصل، خصوصاً أن العين لعب قرابة نصف الساعة منقوصاً لاعباً بعد طرد المدافع سالم عبدالله، ورغم ذلك سجل هدفين وهو يلعب بعشرة لاعبين.

من جهته، قال البرتغالي إيمانويل مدرب العين: بدأنا المباراة وأنهيناها بأفضل صورة ممكنة وأعتقد أن الهدفين المبكرين سهلا مهمتنا ومنحا اللاعبين الدافع القوي للنقاط الثلاث.

وعن أداء كايو في المباراة قال: كايو لاعب مهم جداً إلا أنه يعاني إصابة في العضلة والمردود الذي قدمه خلال المباراة لا يعبر عن مستواه الحقيقي ونحن مطالبون بمساندته وتشجيعه حتى يستعيد توازنه ويظهر بصورة جيدة في المستقبل.

وعن التقارير التي ربطت العين بمدافع أجنبي مميز قال: الإدارة تعلم جيداً احتياجات الفريق لإحداث التوازن المطلوب، ولكنني أرى أن استقدام لاعب بالمواصفات المطلوبة كإسلام خان صعب جداً خلال الفترة الشتوية.

من ناحيته، اعترف الروماني ريجيكامب مدرب الوصل بسوء أداء فريقه في المباراة وأنه لا يجد تفسيراً لهذه الخسارة الثقيلة التي تكررت للمرة الثانية مع العين وقال في المؤتمر الصحفي: كنا سيئين بالرغم من سيطرتنا في بعض فترات المباراة، كما لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا بعد أن كان العين يلعب بعشرة لاعبين، وأعتقد أن ردة فعل اللاعبين لم تكن جيدة وكانت هناك أخطاء عديدة في الدفاع وتركنا مساحات كبيرة للاعبي العين الذين استثمروها بشكل جيد في إحراز الأهداف.

وعن تفسيره لخسارة الوصل للمرة الثانية أمام العين بهذه النتيجة الثقيلة أوضح ريجيكامب قائلاً: ليس لدي تفسير لهذا خصوصاً أنه في الفترة الماضية كنا نمر بمرحلة إيجابية وجيدة من كافة النواحي.