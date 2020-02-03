مايتي الفلبيني يكسب الرهان على حساب الرياضي اللبناني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حسن الخميس

بنجاح كبير أسدل الستار على النسخة 31 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، وبذلك أكملت التظاهرة مسيرة من النجاح امتدت لثلاثة عقود ساهمت في إحداث نقلة نوعية في مسيرة كرة السلة ليس على المستوى المحلي فقط، بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وكان أكثر المستفيدين منها كرة السلة الإماراتية التي قفزت قفزات واثبة إلى الأمام وأصبحت لها سمعتها ومكانتها المرموقة، خاصة على صعيد المنافسات الخليجية والعربية.

النسخة الأخيرة حظيت برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وشارك فيها 11 فريقاً تقدمهم المنتخب الإماراتي الأول، بجانب 3 فرق لبنانية هي: الرياضي، وبيروت وهوبس، وفريقان من سوريا هما: الاتحاد والوثبة، وفريق من مصر هو الاتحاد السكندري، وآخر من المغرب هو سلا، ومن تونس هو الرادسي، والجامعة الأمريكية دبي، بجانب فريق من الفلبين هو فريق مايتي سبورت الذي توج بكأس البطولة.

شهدت المباراة النهائية قمة الإثارة والندية بين طرفي النهائي الذي جمع الرياضي اللبناني حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي بالفوز بالبطولة، وفريق مايتي الفلبيني، وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً استثنائياً هو الأكبر في تاريخ نهائيات البطولة منذ 31 عاماً.

وبالعودة إلى مباراة الختام، نجح فريق مايتي سبورت الفلبيني ممثل شركة سما لتنظيم الفعاليات الرياضية في التتويج باللقب بعد فوزه المستحق على الرياضي اللبناني 92 - 81، وحل الرياضي ممثل السوق الحرة في البطولة في المركز الثاني، فيما حل ثالثاً فريق سلا المغربي ممثل مجموعة فريست سيكيورتي بعد فوزه على هوبس اللبناني 84 - 63 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي سبقت مباراة الختام.

توج الأبطال اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة، وأبدى القرقاوي سعادته بنجاح البطولة التي أصبحت الإمارات من خلالها قبلة كرة السلة على مستوى الشرق الأوسط.

حضر الختام وشارك في تتويج الأبطال خالد المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، واللواء محمد المري رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي دبي وأعضاء اللجنة المنظمة وممثلو الشركات الراعية للبطولة.

شهدت المباراة الختامية قمة الإثارة داخل الملعب من جانب لاعبي الفريقين الذين قدموا كل ما باستطاعتهم من أجل الفوز والتتويج باللقب، كما شهدت المباراة حضورًا جماهيريًا كبيراً وامتلأت صالة شباب الأهلي بجماهير الجاليتين اللبنانية والفلبينية، ما ساهم في خلق مزيد من الإثارة، إلا أن كفاءة وتميز لاعبي فريق مايتي الفلبيني الذي ضم عدداً كبيراً من المحترفين العمالقة حسم المباراة واللقب خاصة خلال نصفها الثاني، رغم كفاءة الفريقين خلال النصف الأول من المباراة التي بدأها الفريق الفلبيني بالتقدم في نهاية الفترة الأولى 24 - 20 وتعادل الفريقان في الفترة الثانية 22 - 22 وتقدم الثالثة الفريق الفلبيني 28 - 15 فيما تقدم في الفترة الرابعة والأخيرة 24 - 18، بعد أن ضمن فريق مايتي الفوز باللقب والمباراة.

أدار المباراة الطاقم الدولي يعقوب غابش، ومحيي الدين خطاب، ومحمد العميري بكفاءة عالية، حيث نجح في قيادة المباراة إلى بر الأمان من دون أي اعتراضات ومشاكل تحكيمية.

سبق تكريم الفرق الثلاثة الأولى تكريم المميزين من النجوم من قبل الشركات الراعية، حيث فاز بجائزة أفضل صانع ألعاب وائل عرقجي من فريق الرياضي اللبناني ومقدمة من السوق الحرة دبي، وفاز بجائزة أفضل جناح اللاعب اللبناني فادي الخطيب من منتخب الإمارات مقدمة من فندق جنة، وجائزة أفضل لاعب ارتكاز حصل عليها اندرية بلاتش من مايتي سبورت مقدمة من مجموعة شركات صدف، وجائزة أفضل هداف كانت لصالح توني مايكل من هوبس مقدمة من مجموعة القرقاوي، وجائزة أفضل هداف ثلاث نقاط مايكل من الرياضي مقدمة من فرست سيكورتي جروب، وجائزة أفضل لاعب شامل ذهبت إلى رينالدو بلكمان من مايتي سبورت وهي جائزة مقدمة من مجموعة بن حيدر، وجائزة أفضل إداري ذهبت إلى عبدالله مدني من منتخب الإمارات مقدمة من فندق جنة، وجائزة أفضل مدرب شارلس جوستن من مايتي سبورت مقدمة من مجموعة شركات صدف.

هذا ووقع اتحاد كرة السلة على هامش المباراة النهائية اتفاقية تعاون مع شركة «شاميس اهيد» بهدف تطوير مستوى لاعبي المنتخب الإماراتي ورفع لياقة الحكام، قام بتوقيع الاتفاقية التي تسري لمدة عام قابلة للتجديد اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة والنجم اللبناني فادي الخطيب ممثل الشركة.

إسماعيل القرقاوي: الإمارات قبلة رياضة السلة بشهادة الجميع