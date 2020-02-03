الفجيرة يعرقـل شبـاب الأهلـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

فرض الفجيرة صاحب المركز الثاني عشر، التعادل السلبي على ضيفه شباب الأهلي المتصدر، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الفجيرة.

وبهذه النتيجة يتعثر قطار «الفرسان» بعد 5 انتصارات متتالية ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الأول، فيما نجح «الذئاب» في وقف مسلسل الهزائم، وكسب نقطة ثمينة ليصل إلى 11 نقطة.

وبدأ الشوط الأول متكافئاً بين الفريقين مع أفضلية نسبية لشباب الأهلي في السيطرة والاستحواذ على الكرة. في المقابل رفع الفجيرة شعار الدفاع المحكم مع الاعتماد على الارتداد المعاكس والهجمات المضادة التي كاد من إحداها الإيفواري اسانتي أن يفاجئ الفرسان لولا براعة الحارس ماجد ناصر في إبعاد الكرة إلى ركنية.

وفي الشوط الثاني دفع المدرب الأرجنتيني أروابارينا بالثلاثي إسماعيل الحمادي وماجد حسن ومحمد سبيل لزيادة الكثافة الهجومية لكن دون جدوى، لتعلن صافرة الحكم نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي.

وأدار المباراة الحكم أحمد سالم خلفان وعاونه على الخطوط زايد داوود، وجاسم العجمي، ومحمد سالم يوسف حكماً رابعاً، وسلطان ساحوه مقيّم الحكام ومحمد الجلاف مراقب المباراة.