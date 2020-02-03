الشيخة جواهر تفتتح دورة الألعاب العربية للسيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب

شهدت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مساء أمس، حفل افتتاح النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المقامة برعاية سموها، والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة عربية تتنافس لنيل ألقاب 9 ألعاب معتمدة في الدورة التي تستمر منافساتها حتى 12 فبراير/ شباط الحالي، فيما تنطلق المنافسات اليوم بألعاب كرة السلة والكرة الطائرة والقوس والسهم والرماية والكاراتيه.

رحّبت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لدى حضورها الاحتفال الذي حظي بحضور رسمي كبير، بالوفود المشاركة على أرض الشارقة ودولة الإمارات، وعبّرت عن سعادتها بهذا التجمّع الأخوي، مؤكدة أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات باتت الحدث الرياضي الأبرز في الوطن العربي الذي يدعم طموحات وآمال المرأة الرياضية، متمنية التوفيق لجميع اللاعبات العربيات في صناعة نجاح جديد.

ووجّهت سموها الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمتابعته الحثيثة، ودعمه المتواصل لشؤون المرأة في الشارقة، وتوجيهات سموه الدائمة لتوفير جميع الإمكانات المتاحة لتمكينها في الرياضة وشتى مناحي الحياة.

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وقالت سموها: «بعد جهود طويلة وعمل دؤوب حققت المرأة الرياضية العربية جملة من المنجزات النوعية التي تدعو للفخر، واستطاعت من خلال ما تقدمه على أرض الواقع أن تغيّر الصورة النمطية عن واقع المرأة العربية التي بقيت لسنوات طويلة رهينة نظرة ضيّقة حدّت من تطور إمكانياتها وقدراتها، وإن احتضان الشارقة الدورة يأتي في سياق التزامها بمختلف مسارات التنمية وحرصها على تعزيز حضور الرياضة كمكوّن رئيسي لبناء المجتمعات القوية والمتماسكة وعامل موحّد للثقافات والحضارات.

وأشادت سموها بجهود فريق عمل مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وجميع القائمين على تفانيهم في العمل من أجل الخروج بدورة تليق بمكانة الشارقة كحاضنة لأهم الأحداث الرياضية.

وانطلق الحفل الذي أقيم على ملعب نادي الشارقة الرياضي، وقدمه الإعلامي مصطفى الأغا، بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم قامت الشيخة حياة آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة، وندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية للدورة برفع علم الدورة.

وألقى الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا كلمة اللجنة المنظمة، وتمّ رفع رايات الدول العربية جميعها ضمن استعراض جمع الوفود والأجهزة الفنية، تخلله عرض فيديو خاص عن الدورة، وتأدية قسم اللاعبات والحكام أمام الجمهور واللجان المشرفة على الحدث، ليستمتع بعدها الجمهور بعروض فنيّة ضوئية لافتة عرّفت بالحدث الرياضي الأهم في المنطقة على صعيد رياضة المرأة. وزينت أعنية الدورة الرسمية «نساء العرب» التي قدمها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، حفل الافتتاح، وعبّرت كلمات الأغنية عن واقع الرياضة العربية المتطور، ومكانة الشارقة كحاضنة لأهم المنافسات الرياضية.