بني ياس يقترب من «المربع الذهبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشامخة: أحمد السيد



حقق بني ياس مكاسب عدة بالفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة بدوري الخليج العربي آخرها على حساب الظفرة بهدف نظيف أمس الأول، وأبرزها تضييق فارق النقاط مع الشارقة صاحب المركز الرابع إلى 4 نقاط، حيث يحتل «السماوي» المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

ونجح السماوي في الاعتماد على الأسلوب الجماعي في اللعب بعد انتقال الإسباني بيدرو كوندي هداف الفريق إلى شباب الأهلي، وقدم لاعبو بني ياس وعناصره الشابة مستوى جيداً في جميع المباريات السابقة التي شهدت سلسلة انتصاراته المتتالية، وحصل الفريق على دفعة معنوية قوية للمواصلة على ذات الأداء المميز في الجولات المقبلة، خاصة بعد التعاقد مع البرازيلي زي روبيرتو والأذربيجاني ريتشارد ألميدا المرشحين لقيادة زملائهما في خط المقدمة وصنع الفارق تحت قيادة الألماني وينفريد شايفر.

وكان بني ياس قد فاز على النصر بهدف نظيف في الجولة 13، وعلى عجمان بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 14، قبل أن يفوز على الظفرة.

وفي المقابل تعرض الظفرة للخسارة الثانية على التوالي وتراجع إلى المركز السابع برصيد 23 نقطة، بعد أن كان قد طرق باب المربع الذهبي قبل جولتين.

وقال شايفر مدرب بني ياس "الظفرة كان منافساً قوياً، كنا محظوظين بالفوز بعد أن خرج أكثر من لاعب من الملعب بسبب الإرهاق والشعور بالآلام العضلية وقد شارك سهيل النوبي متحاملاً على نفسه بعد أن تعرض لوعكة صحية».

وأضاف: نحن نملك فريقاً شاباً وحاولنا خلال الانتقالات الشتوية دعم الصفوف بلاعبين أصحاب خبرة ميدانية أمثال ألميدا الذي منح الفريق الحيوية والنشاط.

وأوضح شايفر أن بني ياس كان يعتمد على كوندي في زيارة شباك الخصوم قبل انتقاله إلى شباب الأهلي، لافتاً إلى أن الوضع تغير حالياً وأصبح جميع اللاعبين قادرين على التسجيل ويقدمون كرة قدم جماعية.

وعن أسباب ارتفاع المستوى الفني لبني ياس في الفترة الأخيرة، قال: في الموسم الحالي شارك لاعبون للمرة الأولى،لم يسبق لهم المشاركة في الموسم الماضي،وتطلب الأمر بعض الوقت لانسجامهم في المنظومة العامة للفريق. وأشار إلى أنه منذ أن كان يقود فريقي شباب الأهلي والعين سابقاً وهو يؤكد أهمية الاهتمام باللاعبين المحليين والارتقاء بمستواهم لصنع الفارق وتقليل الفجوة في المستوى بين اللاعبين المحليين والأجانب، لأنه يرى أنه السبيل الوحيد لتقديم المستويات المنشودة.

ويرى شايفر أن تعرض الشارقة للخسارة في المباريات الثلاث الماضية يعود إلى عدم الاعتماد على الجماعية في الأداء وتأثر الفريق بغياب كورنادو.

ومن جهته أعلن الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني للظفرة مسؤوليته عن خسارة فريقه أمام السماوي، وقال: «أنا المسؤول عن الخسارة، فدائماً المدرب يتحمل مسؤولية الخسارة، واللاعبون هم الذين ينسب لهم الفوز».