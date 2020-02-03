المرزوقي عضواً في الاتحاد الآسيوي للتنس.. ومريم أهلي للمسابقات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الاتحاد الآسيوي للتنس منح مقعد إضافي لأعضائه، وكان هذا المقعد من نصيب الإمارات حيث تم اختيار الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر يوسف المرزوقي ليكون عضواً بالاتحاد.وتم تشكيل اللجان الخاصة بالاتحاد الآسيوي، وتم اختيار ناصر المرزوقي عضواً في اللجنة المالية،كما تم اختيار مريم أهلي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس لتكون عضواً بلجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي للتنس.

وبارك الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس نيل الإمارات العضوية القارية، متمنياً للمرزوقي وأهلي النجاح بمهامهما الجديدة،واصفاً الاستعانة بالكوادر الإماراتية بالأمر الذي يدعو للفخر.

وأكد الشيخ حشر آل مكتوم أن دور الإمارات في استضافة كبريات بطولات التنس الدولية وبطولة دبي السوق الحرة للرجال والسيدات ومبادلة العالمية وبطولة الحبتور للسيدات، إضافة إلى تنظيم واستضافة بطولات الشباب الدولية ITF

منذ سنوات عديدة، والتعاون الفاعل لاتحاد الإمارات للتنس مع الاتحادين الدولي والآسيوي بشكل بارز عوامل مهمة ساعدت على اختيار الإمارات للعضويتين الجديدتين.

وقال نائب رئيس الاتحاد أحمد عبدالملك: «يعكس حصول الإمارات على العضويتين الدوليتين نجاحات الرياضة الإماراتية التي ترجمتها علاقاته المتينة مع الاتحادات القارية، ويعكس مكانة الإمارات على المستوى العالمي، وهو تكليف صادف أهله لما يتمتع به عضوا مجلس الإدارة ناصر المرزوقي ومريم أهلي من خبرة في رياضة التنس تنظيمياً وإدارياً».