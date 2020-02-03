النصر.. المنافس المفضل لعجمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى



عاد عجمان للغة الانتصارات بعد 3 مباريات شهدت خسارته في مباراة وتعادلين، وذلك بفوزه على النصر الذي أصبح المنافس المفضل له، بعدما تفوق عليه بنتيجة 7-6 في تاريخ لقاءات الفريقين بالدوري التي بلغت 18 مباراة، حيث انتهت 5 مباريات بالتعادل.

كما أن النصر أخفق في الانتصار على عجمان منذ 1945 يوماً وتحديداً منذ أن فاز العميد على البرتقالي على استاد راشد بن سعيد في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019 بنتيجة 3-صفر.

وثبت عجمان الذي حقق فوزه الأول خارج أرضه هذا الموسم نفسه عقدة تاريخية للنصر الذي بالمناسبة فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي وأصبح منطقياً خارج حسابات المنافسة على لقب الدوري بعدما طمح لذلك بعد فوزه بلقب كأس الخليج العربي.

واستطاع عجمان أن يقتنص هدف الفوز عبر الكاميروني سياني في بداية الشوط الأول، وحافظ عليه وسط ضياع نصراوي غير مبرر، وغياب ألفارو نيجريدو وتوزي عن التهديف للمباراة الثالثة توالياً.

من جهته، عبر المصري أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان عن سعادته بالفوز وقال عقب اللقاء «هذا الفوز سيكون له مردود إيجابي للغاية على لاعبي عجمان»، رافضاً الحديث عن عقدة عجمان للنصر، وقال «الفوز على النصر كان عادياً ولا ينقص من قيمة وأهمية الخاسر لأنه فريق كبير، والنتيجة التي خرجنا بها كانت بعد إعداد جيد وتجهيز للفريق بالطريقة المطلوبة والأهم من ذلك هو احترام فريق النصر».

وقال يوسيب أومرتشين مساعد مدرب النصر الذي حضر المؤتمر الصحفي بدلاً من الكرواتي كرونوسلاف إن لاعبي النصر لم يظهروا بالشكل المطلوب خلال اللقاء.

وتابع المدرب: ما حدث هو طبيعي في عالم كرة القدم ولكل فريق كبوة ونأمل تصحيحها في الفترة المقبلة لاستعاد نغمة الانتصارات مجدداً.

وأشار إلى أن العصبية الزائدة التي ظهر بها اللاعبون في اللقاء سببها الخوف من تكرار سيناريو الهزيمة من فريق بني ياس في الجولة الماضية.

وقال حبيب الفردان لاعب النصر: ما نطمح له هو المراكز الأربعة الأولى، على الرغم من أننا في البداية كنا نبحث عن الفوز باللقب.

وعبر حسن زهران لاعب عجمان عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على النصر والعودة بثلاث نقاط غالية ووقف نزيف النقاط لفريقه، مؤكداً ان التكاتف بين جميع اللاعبين، وإيقاف خطورة نيجريدو أحد أسرار الفوز.

وأضاف «سيطرنا على مناطق الخطورة لفريق النصر»، لافتاً إلى أن عجمان عرف وضعيته في الدوري ويبحث عن تأمين نفسه في جدول الترتيب.