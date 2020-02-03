شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتعاقد مع هداف «الهواة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو تعاقد نادي الشارقة مع العماني محمد المربوعي (26 عاماً) هداف نادي الذيد ودوري الدرجة الأولى «الهواة». ويعد المربوعي هداف النهضة العماني السابق مكسباً كبيراً للشارقة، الذي سيسجل اللاعب في فئة المواليد. وينتظر أن يضم الشارقة لاعبين ضمن فئة المقيمين، هما إيفواري وبرازيلي.

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