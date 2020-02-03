ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط مانشستر سيتي أمام توتنهام.. 6 أسابيع تفصل ليفربول عن التتويج

انتهت منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، بانتصار فريق توتنهام هوتسبير على نظيره فريق مانشستر سيتي بهدفين دون رد.
وقدم توتنهام خدمة لفريق ليفربول على طبق من ذهب، حيث قربه أكثر من التتويج بلقب الدوري الانجليزي، حيث أصبح يحتاج للفوز فى 6 مباريات فقط من أجل التتويج رسميا باللقب.
توقف رصيد مانشستر سيتي عند د 51 نقطة فى المركز الثاني بفارق 22 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر ،بينما قفز توتنهام إلى المركز الخامس برصيد 37 نقطة.
كما شهدت هذه الجولة مواصلة فريق ليفربول المتصدر سلسلة انتصاراته في البريميرليج هذا الموسم، ووسع الفارق أكثر مع الوصيف مانشستر سيتي إلى 22 نقطة كاملة.
أيضا، سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي أمام فريق وولفرهامبتون، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة آرسنال وبيرنلي، وسقط كذلك فريق تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام ليستر سيتي
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