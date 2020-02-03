ليغانيس يتخلص من المركز الأخير في الليغا

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تخلص ليغانيس من المركز الأخير بفوزه المثير على ضيفه ريال سوسييداد 2-1 الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني في كرة القدم.

وقلب ليغانيس الطاولة على ضيوفه الذين كانوا سباقين إلى التسجيل عبر المهاجم السويدي ألكسندر إسحاق في الدقيقة 20، فأدرك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة النيجيري كينيث أوميرو (49)، قبل أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق أوسكار رودريغيث.

واستغل ليغانيس على أكمل وجه خسارة شريكه السابق إسبانيول أمام مضيفه غرناطة بالنتيجة ذاتها السبت في افتتاح المرحلة، ليرتقي إلى المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

وهو الفوز الرابع فقط لليغانيس في الدوري هذا الموسم، والأول في مبارياته الأربع الأخيرة في الليغا، وهو حققه بعد خسارته المذلة أمام برشلونة صفر-5 الخميس في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الملك.

في المقابل، تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 34 نقطة في المركز السابع بخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة والثامنة هذا الموسم.

وتابع كل من إيبار وضيفه ريال بيتيس نتائجه المخيبة بتعادلهما 1-1.

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وبكر ريال بيتيس بالتسجيل عبر الدولي الفرنسي نبيل فقير في الدقيقة السابعة، لكن إيبار أدرك التعادل بعد ثماني دقائق من ركلة جزاء انبرى لها التشيلي فابيان أوريانا بنجاح (15).

وهو التعادل الثاني على التوالي لايبار الذي تراجع إلى المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بفارق أربع نقاط خلف ريال بيتيس الثاني عشر والذي فشل للمباراة الثانية على التوالي في تحقيق الفوز بعد خسارته امام مضيفه خيتافي صفر-1 في المرحلة الماضية.

ويلعب لاحقا أتلتيك بلباو مع خيتافي، وفياريال مع اوساسونا، وإشبيلية مع ألافيس، وبرشلونة مع ليفانتي.

ملخص مباراة ليغانيس وريال سوسييداد:

ملخص مباراة إيبار وريال بيتيس:

ملخص مباراة أتلتيك بلباو وخيتافي: