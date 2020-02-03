شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب الجزيرة ينظم حفل فني يوم الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز شباب الجزيرة ، حفل فني لأعضاء المركز فى إطار أنشطة المركز بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي.

ويحي الحفل مجموعة من المطربين على رأسهم المطربة شيماء مغربي والفنان حمدي أبو ضيف، والطفل أحمد السيسي وفريق كورال المركز.

يقام الحفل فى السادسة مساء على المسرح الروماني لمركز شباب والذي يتسع لأكثر من 3000 عضو.

وحرصت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمركز شباب الجزيرة على الترويج للحفل من خلال التواصل مع الاعضاء والصفحة الرسمية.

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وكانت لجنة مركز شباب الجزيرة قررت فتح باب العضوية بالمركز ابتداء في 16 يناير الماضي ولفترة محدودة، على أن تكون قيمة ١العضوية الجديدة مبلغ 50 ألف جنيه.

واتفقت لجنة المركز مع أحد البنوك، حال رغبة الأعضاء الجدد فى تقسيط قيمة العضوية، بعد عمل الاستعلامات الإجرائية اللازمة من قبل البنك.

وبدأت لجنة المركز فى فتح شراء استمارات العضوية الجديدة بقيمة 200 جنيه للاستمارة، على أن يتم عقد مقابلات شخصية للراغبين فى العضوية الجديدة لمركز شباب الجزيرة لإختيار عدد محدد من الأعضاء الجدد.

يأتى هذا من جانب لجنة المركز فى إطار استيعاب أكبر عدد من الأعضاء الراغبين فى العضوية الجديدة وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والشبابية داخل الصرح الأكبر فى مصر والشرق الأوسط مركز شباب الجزيرة.

يذكر أن الجمعية العمومية الأخيرة لمركز شباب الجزيرة فشلت، بعد عدم اكتمال النصاب القانونى لاستكمال الجمعية العمومية، بحضور 5979 فى حين كان يجب حضور 10 آلاف عضو، لاكتمال النصاب القانونى