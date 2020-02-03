أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 2 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 2 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، شريف إكرامى يعلن الرحيل عن الأهلى نهاية الموسم شريف إكرامى يعلن الرحيل عن الأهلى نهاية الموسم أصدر شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى، بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، نظرا لعدم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق طوال الموسمين الماضيين. غلق إستاد القاهرة بداية من أبريل لمدة 3 أشهر استقر مسئولو استاد القاهرة الدولي على إغلاق الاستاد بداية من شهر إبريل المقبل لمدة 3 أشهر ، بسبب البذور الصيفية لتغيير أرضية الملعب. لاعبو الزمالك بـ "الكمامات" خلال رحلة العودة للقاهرة تجنبًا لفيروس "كورونا" Advertisements حرص لاعبو الزمالك على ارتداء "الكمامات" خلال رحلة العودة من أنجولا إلى القاهرة، تجنبًا لفيروس كورونا، وذلك بعدما استقلوا طائرة العودة من العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، بعد الانتهاء من مواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر أمس، السبت، فى ستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تعود بعثة الأبيض فى الساعات الأولى من صباح غد الإثنين. إكرامى: لا أعلم شيئا عن قرار شريف بالرحيل عن الأهلي أبدى إكرامى الشحات حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، دهشته من قرار نجله شريف بالرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، باحثًا عن خوض تجربة جديدة، وفقًا لما أعلنه حارس مرمى الشياطين الحمر عقب عودة بعثة الفريق من السودان، بعد مواجهة الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال افريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين ليتأهل الأهلي برفقة النجم الساحلي للدور التالي.

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