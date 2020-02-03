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المركز الأولمبي يستضيف معسكر مشترك بين منتخب الملاكمة والاردن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المركز الإوليمبي بالمعادي، معسكر مشترك بين منتخب الملاكمة ومنتخب الأردن الملاكمة , استعدادا لبطولات  القادمة لكل من المنتخبين.

 

ويستعد منتخب مصر للملاكمة  للمشاركة في لبطولة أفريقيا المقرر إقامتها شهر فبراير المقبل فى داكار بالسنغال والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

 

 كانت بعثة المنتخب عادة من كوبا يوم 30 يناير والتي أقامت معسكرًا خلال الفترة منذ 15 إلى 30 يناير تضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من

محمد جلال وصبرى جمال وعمر العوضى وأحمد حسام وعبد الرحمن عرابى ويوسف كرار ويسرى رزق ومصطفى فهمى.

 

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 كان منتخب الملاكمة دخل في معسكر مغلق فى شهر ديسمبر الماضى فى أذربيجان فى إطار خطة الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد .

 

يذكر أن، منتخب مصر حصل على لقب وصيف البطولة العربية لناشئين الملاكمة مواليد 2004 التى اقيمت بالكويت ، وجاءت مصر فى المركز الثانى برصيد 4 ذهبيات عن طريق كلا من ، محمد السيد و عمر عبد العليم وأحمد السمرى و عمر خالد ، بينما حصد الثنائى عمر رزق و محمد بلال الميدالية الفضية ، فيما حصل محمد أمين على الميدالية البرونزية .

 

كما حصل الملاكم عبد الرحمن عرابى  على  الميدالية الفضية فى منافسات وزن 81 كجم للملاكمة بدورة الألعاب العسكرية بالصين اكتوبر الماضى بالخسارة من بطل أوزبكستان 5 /0 فى النهائى.

 

وتأهل الملاكم عبد الرحمن عرابى إلى نهائى وزن 81 كجم بالفوز على بطل كازاخستان بنتيجة 3 / 2 فى نصف النهائى.

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