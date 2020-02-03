- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاحد 2 / 2 / 2020 فى مقدمتها ، غلق إستاد القاهرة بداية من أبريل لمدة 3 أشهر
شريف إكرامى يعلن الرحيل عن الأهلى نهاية الموسم
أصدر شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى، بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، نظرا لعدم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق طوال الموسمين الماضيين.
غلق إستاد القاهرة بداية من أبريل لمدة 3 أشهر
استقر مسئولو استاد القاهرة الدولي على إغلاق الاستاد بداية من شهر إبريل المقبل لمدة 3 أشهر ، بسبب البذور الصيفية لتغيير أرضية الملعب.
لاعبو الزمالك بـ "الكمامات" خلال رحلة العودة للقاهرة تجنبًا لفيروس "كورونا"
إكرامى: لا أعلم شيئا عن قرار شريف بالرحيل عن الأهلي
أبدى إكرامى الشحات حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، دهشته من قرار نجله شريف بالرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، باحثًا عن خوض تجربة جديدة، وفقًا لما أعلنه حارس مرمى الشياطين الحمر عقب عودة بعثة الفريق من السودان، بعد مواجهة الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال افريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين ليتأهل الأهلي برفقة النجم الساحلي للدور التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.