7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاحد 2 / 2 / 2020 فى مقدمتها ، غلق إستاد القاهرة بداية من أبريل لمدة 3 أشهر

شريف إكرامى يعلن الرحيل عن الأهلى نهاية الموسم

أصدر شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى، بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، نظرا لعدم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق طوال الموسمين الماضيين.

غلق إستاد القاهرة بداية من أبريل لمدة 3 أشهر

استقر مسئولو استاد القاهرة الدولي على إغلاق الاستاد بداية من شهر إبريل المقبل لمدة 3 أشهر ، بسبب البذور الصيفية لتغيير أرضية الملعب.

لاعبو الزمالك بـ "الكمامات" خلال رحلة العودة للقاهرة تجنبًا لفيروس "كورونا"

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حرص لاعبو الزمالك على ارتداء "الكمامات" خلال رحلة العودة من أنجولا إلى القاهرة، تجنبًا لفيروس كورونا، وذلك بعدما استقلوا طائرة العودة من العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، بعد الانتهاء من مواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر أمس، السبت، فى ستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تعود بعثة الأبيض فى الساعات الأولى من صباح غد الإثنين.