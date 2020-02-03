شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق المتوقع أن يواجهها المصرى وبيراميدز بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما تأهل بيراميدز والمصرى البورسعيدى كاول وثانى مجموعتهما التى تضمت بجانبيهما ناديي رينجرز النيجيرى ونوذابيو الموريتانى لينتظر الفريقين قرعة دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية المقرر إقامتها الأربعاء المقبل بالقاهرة .
كان فريق بيراميدز قد حقق الفوز مساء اليوم على نوذابيو الموريتانى بهدف مقابل للاشئ فى الجولة الختامية لدور المجموعات للكونفيدرالية ، بينما تعادل المصرى البورسعيدى خارج ملعبه اليوم أيضا مع رينجرز النيجيرى بهدف لمثله .
واحتل بيراميدز صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة من الفوز فى خمس مواجهات والخسارة فى لقاء وحيد أمام رينجرز النيجيرى بهدف مقابل للاشء ، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط .
وتنص لوائح الإتحاد الأفريقى على ألا يواجه فريقين صعدا سويا من مجموعة واحدة بعضهما بدور الثمانية ، على أن يواجه الأولئل أصحاب المراكز الثانية ومن الجائز أن يواجه ناديين من دولة واحدة بعضها فى هذا الدورى وتقام مباراة الإياب على أرض الفريق صاحب المركز الأول .
ومن المقرر أن يواجه بيراميدز أندية كل من :-
النصر الليبى ثاني المجموعة الثانية ، أو زاناكو الزامبى ثاني المجموعة الثالثة ، أو إنيمبا النيجيرى ثاني المجموعة الرابعة .
بينما يواجه المصرى البورسعيدى أندية :-
حورويا كوناكري الغينى متصدر المجموعة الثانية ، أو نهضة بركان المغربى متصدر المجموعة الثالثة ، أو حسنية أغادير المغربى متصدر المجموعة الرابعة
وستقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثانى أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومى 6 أو 7 مارس.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الفرق المتوقع أن يواجهها المصرى وبيراميدز بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.