شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق المتوقع أن يواجهها المصرى وبيراميدز بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما تأهل بيراميدز والمصرى البورسعيدى كاول وثانى مجموعتهما التى تضمت بجانبيهما ناديي رينجرز النيجيرى ونوذابيو الموريتانى لينتظر الفريقين قرعة دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية المقرر إقامتها الأربعاء المقبل بالقاهرة .

كان فريق بيراميدز قد حقق الفوز مساء اليوم على نوذابيو الموريتانى بهدف مقابل للاشئ فى الجولة الختامية لدور المجموعات للكونفيدرالية ، بينما تعادل المصرى البورسعيدى خارج ملعبه اليوم أيضا مع رينجرز النيجيرى بهدف لمثله .

واحتل بيراميدز صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة من الفوز فى خمس مواجهات والخسارة فى لقاء وحيد أمام رينجرز النيجيرى بهدف مقابل للاشء ، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط .

وتنص لوائح الإتحاد الأفريقى على ألا يواجه فريقين صعدا سويا من مجموعة واحدة بعضهما بدور الثمانية ، على أن يواجه الأولئل أصحاب المراكز الثانية ومن الجائز أن يواجه ناديين من دولة واحدة بعضها فى هذا الدورى وتقام مباراة الإياب على أرض الفريق صاحب المركز الأول .

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز أندية كل من :-

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النصر الليبى ثاني المجموعة الثانية ، أو زاناكو الزامبى ثاني المجموعة الثالثة ، أو إنيمبا النيجيرى ثاني المجموعة الرابعة .

بينما يواجه المصرى البورسعيدى أندية :-

حورويا كوناكري الغينى متصدر المجموعة الثانية ، أو نهضة بركان المغربى متصدر المجموعة الثالثة ، أو حسنية أغادير المغربى متصدر المجموعة الرابعة

وستقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثانى أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومى 6 أو 7 مارس.