شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لجان بـ "كاف" تفحص فيديو الهلال والأهلى .. ومفاجأة بإصابة الحكم بحجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علمت الخليج 365 من مصادر شديده الاهميه وقريبه من لجان " كاف " رفضوا الافصاح عن أسماءهم ، أن ثلاث لجان هى الانضباط و الطوارئ و المسابقات تنتظر فيديو مباراة الهلال السودانى و الاهلى لحين وصول تقارير حكم المباراة و المراقبين ، لفحص الاحداث بالصورة بالاضافة للتقارير المكتوبة .

فى ذات السياق اكدت المصادر نفسها أن فيديو المباراة " الرسمى " والذى يحصل عليه " كاف " من القناه الناقله يعد مستند _ " رسميا " ، يعضض التقارير المكتوبه ، بالاضافه للاستعانه بها فى تحديد و تغليظ أو تخفيف العقوبات .

ما حصلنا عليه من معلومات من مصادرنا يشير الى وجود " فيديو " أخر أرسله مسئولو الاهلى عقب وصول البعثة يشمل كامل الاحداث منذ وصول البعثة وحتى مغادره مطار الخرطوم ، بالاضافه لمجموعه لقطات _ فيديو _ صورها مشجعون أهلاويه ، واحده من هذه اللقطات توضح اصابة الحكم المساعد الاول بحجر من ظهره ، أضطره للدخول للملعب و الوصول لحكم الساحة ، أنتظارا ، لما ستسفر عنه الاحداث التى تأجحت فى الدقيقة " 74 " باعتراض لاعبو الهلال ، بل واحتكاكهم المغربى رضوان جيد فى لقطه متلفزه .

مصادرنا أكدت أيضا أن لجنة الطوارئ يترأسها أحد نواب الرئيس أحمد أحمد ويمكنها أصدار قرارات عاجله لحين تحديد موعد للاجتماع فى الاحداث الخطيره الطارئه ، ويمكن أن يحضرها رئيس الاتحاد .

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أيضا شملت اللقطات كيف تم احتجاز فريق الاهلى و الجهاز الفنى لمده ساعه و ثلث الساعه لحين اخلاء المدرجات ، وهناك لقطات تبين كيفيه حمايه الامن وقوات الجيش السودانى للاعبين و الجهاز باجسامهم ، لحين توقف القاء الحجارة و الزجاجات الفارغه و المقاعد المكسورة !

من الجانب المصرى علمنا أن الاهلى طلب من اللجنه التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى متابعه الامر مع الكاف ، وهو نفس المطلب الذى تم رفعه لوزير الشباب و الرياضة د.أشرف صبحى ، الى جانب السفير المصرى بالسودان حسام عيسى كشاهد على الاحداث ومعه طاقم السفاره .

فى كل الاحوال .. ينتظر مسئولو الاهلى تطبيق اللوائح وخاصة الماده " 3 " والتى تقضى بفوز الفريق الضيف " 2/0 " فى مثل هذه الاحداث المرعبه للفرق ، لكن اعتماد فوز الضيف يحتاج الى أن يشمل تقرير الحكم و المراقب أن الدقيقة التى أوقف فيها اللعب بسبب شغب خطير مثلما حدث فى ستاد الهلال _ الجوهره الزرقاء _ تعد نهايه المباراة ، لكن الحكم يضطر لاستكمال المباراه خوفا من هياج جماهيرى لا تحمد عقباه وحرصأ على أرواح وسلامه اللاعبين و الجماهير ، لهذا لا زال مسئولو الاهلى فى أنتظار ما ستفسر عنه الاحداث و المتوقع أن يصدر القرار قبل اجراء القرعه المحدد له الاربعاء 5 فبراير الجارى .