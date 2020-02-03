فيديو .. المصرى يتعادل مع رينجرز النيجيرى بهدف لمثله بالكونفيدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا رينجرز النيجيرى والمصرى البورسعيدى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين في المباراة التى جرت بينهما بنيجيريا فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 10 نقاط ويتأهل بصفته وصيف مجموعته خلف بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة بعد فوزه مساء اليوم على نوذابيو الموريتانى بهدف مقابل للاشئ .

تقدم الفلسطينى محمود وادى للمصرى فى الدقيقة 6 ، وتعادل اتيانى جورج لرينجرز فى الدقيقة 20 عن طريق عرضية متقنة من الجانب الأيمن تصدى لها اللاعب وأودعها فى الشباك مباشرة .

وضم تشكيل المصرى كل من :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : عمر كمال وسعيدو سيمبوري وكريم العراقي

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خط الوسط : حسين رجب وعمرو موسى وفريد شوقي وحسن على

خط الهجوم : ميسي ومحمد جابر ومحمود وادى

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة المصري ومضيفه إينوجو رينجرز إلى طاقم تحكيم دولي من مدغشقر ، ويتكون طاقم التحكيم الذي يقوده حكم الساحة اندوفيترا راكوتوجاونا، ويعاونه كل من ليونيل أندرياناتيانا وفيلومانانا جينورو "مساعدين"، بالإضافة إلى الحكم الرابع نجاكا راهاريمانانتوسا.

خاض المصرى مباراة اليوم بعدد من اللاعبين البدلاء بعدما قام إيهاب جلال المدير الفنى للفريق بإراحة عدد كبير من اللاعبين لإراحتهم خاصة وأن الفريق كان يخوض لقاء اليوم بعد ضمان صعوده للدور الثانى كوصيف المجموعة .

وقد نجح لاعبو المصرى فى السيطرة على مجريات المباراة فى البداية ونجح فى إحراز هدف السبق فى الدقيقة 6 بعد كرة بينية من سعيدو صنبورى لمحمود وادى الذى أطلق قذيفة فى المرمى مباشرة ، بعدها حاول لاعبو رينجرز السيطرة على منطقة المناورات ونجحوا فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 20 .

يضغط بعدها لاعبو المصرى بغية إحراز هدف التقدم مرة اخرى وبالفعل نجحوا فى امتلاك الكرة وأضاع مهاجموه عدد من الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء أكثر من مرة حتى اطلق حكم المباراة صافرة النهاية بالتعادل الإيجابى بين الفريقين .