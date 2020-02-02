بعد إنتهاء مباريات اليوم.. إليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

الأحد 2 فبراير 2020

أقيمت اليوم الأحد الموافق 2 من شهر فبراير لعام 2020 الجاري، مبارتين في ختام لقاءات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020، والذي يحمل لقبه نادي مانشستر سيتي ويتصدره فريق ليفربول القريب من تحقيق لقب البريميرلييج.



وأصبح الفارق بين المتصدر وحامل اللقب 22 نقطة بعد أن خسر مانشستر سيتي ضد فريق توتنهام بهدفين مقابل لا شئ في قمة الاسبوع في لقاء مثير تفوق فيه جوزيه مورينيو على الغريم بيب جوارديولا.

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أما آرسنال فقد واصل على سلسلة التعادلات بتعادل سلبي مع فريق بيرنلي في ملعب “تيرف مور” ليصعد المدفعجية إلى المركز العاشر وسط سخط جماهيري للنادي اللندني.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم:

1- ليفربول 73 نقطة 2- مانشستر سيتي 51 نقطة 3- ليستر سيتي 49 نقطة 4- تشيلسي 41 نقطة 5- توتنهام 37 نقطة 6- شيفيلد يونايتد 36 نقطة 7- مانشستر يونايتد 35 نقطة 8- ولفرهامبتون 35 نقطة 9- ايفرتون 33 نقطة 10- آرسنال 31 نقطة 11- بيرنلي 31 نقطة 12- نيوكاسل 31 نقطة 13- ساوثهامبتون 31 نقطة 14- كريستال بالاس 30 نقطة 15- برايتون 26 نقطة 16- بورنموث 26 نقطة 17- أستون فيلا 25 نقطة 18- وست هام 24 نقطة 19- واتفورد 23 نقطة 20- نورويتش سيتي 18 نقطة