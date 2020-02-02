٤ نجوم يبحثون عن الفرصة الأخيرة في الدوري السعودي

الأحد 2 فبراير 2020

انتهت فترة الانتقالات الشتوية بالدوري السعودي للمحترفين، وحمل الميركاتو الشتوي للموسم الجاري 2019/2020 الأمل لعدد من النجوم أصحاب الطراز الرفيع الذين عانوا من التراجع لاستعادة امجادهم مرة أخرى.



السهلاوي والتعاون

نجم النصر السابق وصاحب التاريخ الكبير أنهى تعاقده مع نادي الشباب وذهب إلى تجربة جديدة مع نادي التعاون من اجل استعادة بريقه الماضي. تاريخ السهلاوي مع المنتخب السعودي ونادي النصر يشفع لهذا المهاجم الكبيرة فترة التراجع الأخيرة ويمنحه الأمل في إعادة سجله الذهبي مع التعاون.

نايف هزازي والعدالة

انضم نايف هزازي نجم الاتحاد والشباب والنصر السابق لنادي العدالة في محاولة جديدة من الهداف السابق للمنتخب السعودي في استعادة اسمه الكبير في الملاعب.

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العدالة يمر بموقف صعب للغاية إذ يحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة فقط ولكنه ذلك قد يمثل تجديا لهزازي في المرحلة المقبلة.

عبدالعزيز الدوسري والنصر

نجم الهلال السابق والحاصل على عديد الجوائز عند بداية مشواره مع الزعيم في مسيرة كانت تنبأ بنجم كبير للكرة السعودية.

الدوسري قدم مستوى طيبا مع الفيصلي واستعاد بعض من مستواه المعهود حتى انتقل لنادي النصر في تحد أكبر مع فريق لا يرضى جمهوره سوى بالبطولات.

ويلفريد بوني والاتحاد

أحد الأسماء الرنانة في كرة القدم الإنجليزية ةالأفريقية منذ 5 سنوات انضم بوني لمانشستر سيتي في صفقة كبرى ومر بعد ذلك بعدد من التجارب.

نجم المنتخب الإيفواري انضم للاتحاد والهدف مشترك، بوني الذي يلعب في فريق للمرة الأولى خلال الموسم الحالي يسعى لاستعاد مستواه والاتحاد يريد الخروج من النتائج الهذيلة وإرضاء جمهوره العريق