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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق الميركاتو الشتوي.. ماذا حدث لكبار الدوري السعودي؟ والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
أغلق منتصف ليل الجمعة سوق الانتقالات الشتوية في السعودية والذي استمر طوال شهر يناير الماضي.
ومع نهاية الميركاتو قامت معظم الفرق بتدعيمات لسد احتياجتها طوال الفترة المقبلة بصفقة أو صفقتين، وهناك فرق أيضا لم تقم بأي تدعميات وسط استغراب شديد من مشجعيها.
واكتفى فريق الهلال متصدر الدوري بإتمام صفقتين محليتين دون أي تغيير في قائمة محترفيه الأجانب السبعة، وتعاقد مع مد الله العليان قادمًا من فريق التعاون، إضافة لتعاقده مع حارس المرمى عبد الله الجدعاني الذي سينتقل لصفوف الفريق الأزرق في الموسم المقبل.
وتعاقد فريق النصر وصيف الدوري خلف الهلال مع أسماء محلية دون تغيير أي من لاعبيه الأجانب، رغم انتشار كثير من الأحاديث التي أشارت إلى رحيل النيجيري أحمد موسى، وأتم الفريق الأصفر حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري 4 صفقات محلية، لكنه لن يستفيد إلا من الثنائي عبد العزيز الدوسري وخالد الغنام، فيما سينتظر حتى الموسم المقبل للاستفادة من خدمات الثنائي عبد المجيد الصليهم وأمين بخاري حارس المرمى.
وأتم ثالث الدوري السعودي أهلي جدة ثلاث صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية حيث بدأها بصانع الألعاب الألماني ماركو مارين قبل أن يعزز صفوفه بالثنائي المحلي طلال عبسي ومازن أبو شرارة.
اما صاحب المركز السابع الشباب فاستطاع أن يحدث مفاجأة مدوية بالتعاقد مع أبرز صفقات الشتاء الدولي الأرجنتيني إيفر بانيغا قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني في صفقة انتقال حر، ستبدأ مطلع الموسم المقبل، حيث صاحب هذه الصفقة صخب إعلامي كبير في الصحف العالمية، وسيشكل بانيغا إضافة فنية كبيرة لنادي الشباب عند التحاقه في الموسم المقبل.
أما فريق الاتحاد الباحث بجدية أكبر عن تجاوز مرحلته الفنية السيئة والابتعاد عن مراكز الخطر، حيث يحتل المركز الثاني عشر، فقد بدأ صفقاته بالتعاقد مع البرازيلي برونو الذي سبق له خوض تجربة فنية مع النصر، بالإضافة للتونسي أنيس البدري والعاجي ويلفريد بوني والأرجنتيني ليوناردو جيل، وكذلك الأسماء المحلية محمد الثاني وعبد المجيد السواط.
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