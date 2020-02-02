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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أنسو فاني يفاجأ ليفانتي بهدفين في دقيقتين متتاليتين في الشوط الأول والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
نجح النجم الشاب أنسو فاتى في إحراز هدفين لفريق برشلونة فى مرمى ضيفه فريق ليفانتى، خلال دقيقتين، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا، على ملعب "كامب نو"، فى ختام منافسات الجولة الـ22، من الدوري الإسباني.
جاء هدف فاتى الأول، بالدقيقة 30، وأضاف الثانى، فى الدقيقة 32، لتصبح النتيجة تقدم برشلونة 2 – 0.
يحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 43 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، فيما يحتل ليفانتى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.
وكان البارسا، قد خسر أخر مبارياته فى الليجا، أمام فريق فالنسيا، بثنائية نظيفة، السبت الماضى.
وبدأ برشلونة المباراة، بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: تير شتيجن
الدفاع: سيميدو ، لينجليت ، بيكيه ، جوردى ألبا
الوسط: بوسكيتش ، دى يونج ، راكيتيتش
الهجوم: جريزمان ، ميسى ، أنسو فاتى
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