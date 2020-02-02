رسمياً | الهلال يعلن الرباعي الأجنبي

الأحد 2 فبراير 2020

أعلن الهلال عن الرباعي الأجنبي الذي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق التي سوف تشارك في دوري أبطال أسيا.

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ويبدأ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا يوم العاشر من فبراير الجاري.

والرباعي هم : المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، و الكوري جانج هيون سو، و الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، و البيروفي أندريه كارييلو.

وفاز الهلال بلقب دوري أبطال أسيا للموسم الماضي بعد تغلبه على أوراوا ريد ستار الياباني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتين الذهاب و الإياب.