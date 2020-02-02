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شكرا لقرائتكم خبر عن الميلان يفرط في الفوز علي فيرونا والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
فرط ميلان في نقاط مباراة هيلاس فيرونا مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الدوري الإيطالي وارتضى بتعادل مخيب للآمال أمام جماهيره بالرغم من التفوق العددي في آخر نصف ساعة من المباراة.
استقبل الميلان فيرونا في ملعب سان سيرو في لقاء ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الكالتشيو، لكن رجال المدرب ستيفانو بيوي لم يكونوا عند حسن ظن جمهورهم وحصلوا على نقطة يتيمة.
نتيجة مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا
تقدم الضيوف بهدف حمل توقيع دافيدي فاراوني في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول ليحاول الميلان العودة في النتيجة بهدف قبل نهاية الشوط الأول، وكان له ما أراد عندما نجح التركي هاكان كالهونجلو في معرفة طريق الشباك في الدقيقة 29.
وأشهر الحكم دانيل شيفي الذي أدار المباراة ورقة حمراء في وجه لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط من طرف فيرونا ليغادر الملعب بطرد مباشر في الدقيقة 68.
و حاول ميلان استغلال التفوق العددي وكان قريبًا من إحراز هدفًا في الوقت المبدد لكن القائم رفض ذلك لتنتهي المباراة بالتعادل.
وبذلك يرتفع رصيد ميلان لـ 32 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب بينما وصل فيرونا للنقطة 30 في المرتبة التاسعة.
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