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شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة صفراء لنيمار بسبب المرواغة وقلة الإحترام والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
وقع جدال بين البرازيلي نيمار وحكم مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي بعد مراوغة للنجم الأسمر إعتبرها الحكم إستفزازية.
وراوغ نيمار أحد لاعبي مونبلييه بطريقة مهارية، لكن حكم اللقاء جيروم بريسارد طالبه بعدم تكرارها، كونها استفزازية وتدل على قلة إحترام ليرفع الحكم البطاقة الصفراء بوجه اللاعب، لكن البرازيلي انفعل قائلاً: "أنا ألعب كرة قدم".
ولم يكتف نيمار بالحديث في الملعب، وتحدث مجددًا مع الحكم في النفق أثناء الدخول إلى غرف الملابس.
وقال البرازيلي بحسب ما نقلت وسائل إعلام عالمية: "أنا ألعب كرة قدم لماذا تعطيني بطاقة صفراء؟"، ليرد الحكم: "تحدث بالفرنسية!".
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